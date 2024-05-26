

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته لمباريات نصف النهائي والمباراة النهائية من بطولة كأس سمو الأمير، والتي انتهت بتتويج القادسية باللقب الغالي عقب الفوز على السالمية بهدف نظيف.



وتمثل رعايـــة البنك للمباريـــات الشراكـــــة المميزة التي تجمعه مع اتحاد الكرة منذ سنوات، والتزامه المتواصل بدعم الرياضة الكويتية بشكل عام، والمساهمة بتطوير كرة القدم المحلية.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط: «نؤمن بأهمية الرياضة، وخصوصا كرة القدم الرياضة الأولى في الكويت، ومن هذا المنطلق حرصنا على رعاية مباريات كأس سمو الأمير الأغلى على قلوب الجميع في الكويت»، مضيفا أن مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي تحرص على عقد شراكات مع العديد من الجهات الرياضية، والمشاركة في المنافسات التي تقام داخل الكويت بحضور أعداد كبيرة من الجماهير من جميع الأعمار.

وهنأ السميط الفائزين ببطولة كأس سمو الأمير، لافتا إلى نجاح البنك في رعاية مثل هذه المنافسات الرياضية.



وقد تم عرض شعار البنك الأهلي الكويتي بشكل مميز، والترويج لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية على الشاشات خلال المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأميـر، وتحظى الفعاليات الرياضية بأهمية كبيرة في برنامج البنك الأهلي الكويتــي للمسؤوليــة الاجتماعية، وتشجيــع ممارسة الأنشطة الرياضية بأنواعها المختلفة لتأثيرها الإيجابــي فـــي تعزيـز اللياقة البدنية.