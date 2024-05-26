

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أكمل السد ثنائية الموسم الرياضي 2023-2024، بتحقيقه لقب النسخة الـ52 من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، بعد فوزه في الوقت الإضافي على نادي قطر بهدف نظيف أمس الأول سجله الكولومبي ماتياس أوريبي قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بدقيقتين فقط (118)، مانحا فريقه اللقب الغالي رغم النقص العددي بعد طرد زميله أكرم عفيف بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (109).



وضم السد بذلك كأس أمير قطر إلى لقب الدوري، كما رفع السد رصيده من ألقاب كأس أمير قطر إلى 19 لقبا.



ومن مكاسب فوز السد بكأس أمير قطر، ان المدرب وسام رزق أصبح رابع مدرب قطري يحقق لقب الكأس حيث سبقه 3 مدربين، وهم: عبدالأمير زينل حين قاد العربي للفوز بلقبه الأول عام 1978، ثم أحمد عمر مع السد، ثم يونس علي مع العربي الموسم الماضي. وفي هذا الصدد، كشف وسام رزق عن انتهاء تعاقده مع السد بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن تولى المهمة خلفا للبرتغالي بيدرو ميغيل.



ويتطلع المدرب صاحب ثنائية هذا الموسم، إلى تجديد تعاقده مع السد، بالرغم من مطالبة البعض بضرورة البحث عن مدير فني أجنبي يقود السد في الموسم المقبل، مع توجيه الشكر إلى رزق على إنجازه التاريخي بتحقيق لقبي الدوري وكأس أمير قطر.