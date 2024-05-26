

ودّع بولونيا مدربه تياغو موتا بهزيمة قد تؤدي إلى تراجعه من المركز الثالث إلى الخامس، وجاءت على يد مضيفه جنوى 0-2 في المرحلة الثامنة والعشرين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وخاض بولونيا المباراة التي لا تؤثر على مشاركته في دوري الأبطال للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد ساعات على إعلان موتا رحيله عن النادي مع احتمال انتقاله للإشراف على يوفنتوس خلفا للمقال ماسيميليانو أليغري.



ويتقاسم بولونيا المركز الثالث مع يوفنتوس برصيد 68 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف للأول الذي فرط في فرصة فض الشراكة مع فريق «السيدة العجوز» عندما تقدم بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 76، قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في ربع الساعة الأخير.



لا يملك بولونيا ويوفنتوس مصيرهما بإنهاء الموسم في المركز الثالث بيديهما، لأن أتالانتا الخامس بفارق نقطتين خلفهما والمتوج بلقب مسابقة يوروبا ليغ بفوزه على باير ليفركوزن 3-0 في المباراة النهائية في دبلن، يستطيع خطف المركز منهما في حال فوزه في مباراتيه المتبقيتين ضد تورينو اليوم في المرحلة الأخيرة وفيورنتينا الأحد المقبل في مؤجل المرحلة التاسعة والعشرين.



وتكتسي المباراة أهمية بالنسبة إلى فيورنتينا فقط حيث ينافس قطب مدينة فلورنسا لاتسيو السابع على بطاقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، علما أنه يخوض المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ للعام الثاني على التوالي عندما يلاقي أولمبياكوس اليوناني الأربعاء المقبل في اثينا.



وتتنافس فرق فروسينوني السادس عشر (35) وأودينيزي السابع عشر (34) وإمبولي الثامن عشر (33) على تفادي اللحاق بساليرنيتانا وساسوولو إلى الدرجة الثانية، ويحتاج الأول إلى التعادل فقط للاستمرار في دوري الأضواء، وقد يكون ذلك كافيا لأودينيزي في حال تعثر إمبولي المطالب بالفوز على روما لضمان بقائه، ويلعب فرسينوني مع أودينيزي، ويلتقي نابولي بطل الموسم الماضي مع ليتشي في مباراة هامشية.