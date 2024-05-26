

هادي العنزي



اقترب المدرب السوري فراس الخطيب، من تجديد تعاقده مع نادي الفحيحيل مدربا للفريق الأول لكرة القدم لموسم ثالث تواليا، وذلك بعدما شهد الفريق تحت قيادته تطورا ملموسا على المستويين الفني والبدني، وبات «الأشاوس» ينافس على المراكز المتقدمة بعدما كان يعاني الأمرين لأجل البقاء ضمن فرق الدرجة الممتازة.



وذكر الخطيب أن المباحثات مع مجلس إدارة نادي الفحيحيل وصلت لمرحلة متقدمة. وقال عقب تعادل فريقه مع العربي (1-1) مساء أمس الأول: «نعمل مع الفحيحيل وكأني باق دائما، وقد تم فتح باب التفاوض مع إدارة الفحيحيل مؤخرا، ووصلنا لمرحلة متقدمة من المفاوضات، ونتمنى الأفضل لكلينا».



وأشار إلى أن الخروج بنقطة من مواجهة العربي على ملعبه يعد أمرا إيجابيا، مضيفا: اننا قدمنا مباراة جيدة، وفي جميع الأحوال نحن مطالبون بالفوز على السالمية في الجولة العاشرة الأخيرة لمجموعة البطولة 27 مايو الجاري، لضمان الحصول على المركز الرابع، والذي يعد هدفا للجهازين الفني والإداري للفريق.