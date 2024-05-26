

عبدالعزيز جاسم



حسم مجلس إدارة نادي القادسية بالاتفاق مع الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم مسألة المحترفين سريعا، حيث قام بتجديد عقدي المهاجم الليبي محمد الصولة لمدة عامين، ولاعب الوسط النيجيري دانييل اجيبولا، وذلك لاقتناع المدرب محمد المشعان بمستويهما.



وقرر النادي عدم التجديد مع المدافع الأرجنتيني سيرجيو فيتور رغم ظهوره بمستوى لافت طوال الموسم، لكن يبدو أن اللاعب يرغب في خوض تجرية جديدة مع فريق آخر، فيما لم يظهر لاعب الوسط العماني عبدالله فواز بمستوى مقنع، فكانت فترة الأربعة أشهر كافية لعدم التجديد معه، بينما تعتبر الصدمة برحيل المهاجم المالي إبراهيما تانديا الذي كان أفضل المحترفين من ناحية ثبات المستوى، وساهم في حصول الأصفر على لقب كأس سمو الأمير بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى السالمية، وربما يعود السبب إلى العرض المادي للتجديد الذي يراه تانديا غير مناسب.