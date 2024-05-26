

إعداد وتحليل:عبدالعزيز جاسم

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انتهى كل شيء مع ختام الجولة التاسعة من مجموعة البطولة في الدوري الممتاز بعد فوز الكويت المستحق على القادسية بثلاثية دون رد، ليتوج عن جدارة واستحقاق باللقب للمرة الثالثة تواليا والـ 19 في تاريخه، دون النظر لنتيجة منافسه العربي الذي تعثر بالتعادل أمام الفحيحيل 1-1، فيما شهدت مواجهة السالمية والفحيحيل مهرجانا تهديفيا حسمه السماوي لصالحه بالفوز 5-3.



الأبيض.. بيده أنهى المشوار



لا يعطي مجالا لبقية الفرق ويرفض أن يكون مصيره بيد الآخرين، لذلك دخل الكويت مواجهة القادسية وهو يضع نصب عينيه تحقيق الانتصار ولا شيء غيره، وبالفعل أنهى المواجهة بصورة سريعة لم تتجاوز 20 دقيقة بعدما سجل هدفين أظهر من خلالهما أداء مميزا وراقيا يثبت أن اللقب ذهب لمن يستحق، ولم يكتف بذلك بل هاجم بقوة وأضاع ما يقارب 5 أهداف محققة أخرى ثم سجل الهدف الثالث، وبعدها طلب المدرب نبيل معلول تهدئة اللعب بعد ان شاهد فريقا غير قادر على العودة، لذلك فضل إراحة لاعبيه للاحتفال في الجولة الأخيرة بالمباراة التي باتت تحصيل حاصل أمام العربي.



الأخضر.. ما لعب



من الواضح جدا أن لاعبي العربي دخلوا مواجهة الفحيحيل وهم يعلمون تماما أنهم أضاعوا لقب الدوري من الجولة الماضية بعد تعادلهم مع القادسية، لذلك كانت الروح القتالية مختلفة تماما وزادت عليها الاختيارات الفنية الخاطئة للمدرب ناصر الشطي الذي كرر سيناريو القادسية بعدم إشراك سلمان العوضي وعبدالرحمن الظفيري وإصراره على بعض اللاعبين الذين لم يقدموا أي إضافة في المباريات السابقة، فضلا عن تقدم المنافس على اللقب الكويت على القادسية بهدفين دون رد في بداية المباراة، لذلك لم تكن هناك أي قدرة على إيجاد الحلول إن لم يصححها اللاعبون بأنفسهم، والذين اكتفوا بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء تسبب فيها العوضي بعد دخوله كبديل.



الأصفر.. «ضايع» فنيا



في كرة القدم هناك فوز وخسارة ولا يعيب الفريق الخسارة في حال تقديم مستوى جيد ووجود روح قتالية كبيرة، لكن القادسية في مواجهة الكويت لم يكن له أي دور في المباراة سوى أنه حضر 90 دقيقة لمجرد الحضور، ثم خسر بثلاثية دون أي ردة فعل وغادر الملعب، وكان الأجدر بالمدرب محمد المشعان أن يراجع نفسه قبل أن تعاتبه الجماهير بعدما شاهد تشتت الفريق منذ البداية ولم يتدخل، حتى وان كان هناك إرهاق للاعبين فكان يجب عليه إشراك اللاعبين الجاهزين لتلك المواجهة لأن الأصفر لا يعترف بكلمة تحصيل حاصل، فهو يرفض الخسارة في مباراة ودية فكيف لو كانت في دوري وبعد نشوة انتصار بلقب غال؟!



السماوي.. لم ينكسر



ظن الجميع أن السالمية سيكون متأثرا معنويا ونفسيا في مباراة النصر بعد خسارة لقب كأس سمو الأمير إلا أنه ظهر بشكل مغاير ومميز مع المدرب الكرواتي أنتي ميشا ما يثبت الانضباط التكتيكي والفني للفريق، والذي ان استمر على هذا المنوال للسنة المقبلة فسيكون السالمية بلا شك أحد المنافسين، فقد قاتل السماوي من أجل الفوز وكان مميزا من الناحية الهجومية لكن عليه أن يرتب أوراقه من الناحية الدفاعية التي تعتبر الحلقة الأضعف وتتسبب في ضياع العديد من النقاط.



الفحيحيل.. تعادل مر



كل الأمور كانت تشير إلى أن الفحيحيل يسير نحو انتصار مستحق على العربي يثبت من خلاله أنه مازال يقاتل على كل نقطة حتى وان كان خارج حدود المنافسة، لذلك ظهر كعادته بأسلوب وطريقة لعب مميزة أغلق من خلالها مناطق الخطورة للأخضر، ولم يكتف بذلك بل هاجم وشن هجمات حتى تقدم بهدف وسار بخطى ثابتة مع مرور كل دقيقة وكأنه يسير وفق «ما يقول الكتاب» حتى جاءت ضربة الجزاء بارتكاب ماجد العنزي خطأ داخل منطقة الجزاء، بعد أن كان الحكم قريبا من إطلاق صافرة النهاية ليدخل هدف التعادل المر الذي أضاع مجهودا كاملا من جهاز فني ولاعبين.



العنابي.. ما بقى شي



يعتبر النصر من أكثر الفرق التي تنتظر انتهاء الموسم بفارغ الصبر فمنذ دخوله مجموعة البطولة وضمان البقاء في الدوري الممتاز وهو يعاني من المشاكل الإدارية الخارجة عن إرادة الجهاز الإداري والتي بلاشك كانت سببا في تأثر اللاعبين فنيا، لذلك كان مشوار العنابي مع المدرب ظاهر العدواني هو تكملة لا أكثر فهو لم يستطع الوقوف على قدميه وآخرها الخسارة من السالمية في هذه الجولة، فالفريق لم يحقق أي انتصار بعد مرور 9 جولات، مكتفيا بنقطة واحدة ليكون هذا الموسم بمنزلة النسيان في جزئه الثاني بعدما ظهر بمستوى مميز في قسمه الأول.