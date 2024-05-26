

خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الأميركية - في بيان أمس - أن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة وتهدئة التوترات بالضفة الغربية، وعلى أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة.



وناقش بلينكن أحدث الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ومنع الصراع من التوسع في جميع أنحاء المنطقة، مجددا موقف الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن العملية العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.