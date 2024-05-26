2.67 مليار دينار الإيرادات التشغيلية لشركات السوق الأول.. و899.6 مليوناً أرباحها التشغيلية

تقييمات شركات السوق الأول أصبحت مناسبة.. ليتداول عند مضاعف سعر للربحية 16.8 مرة

4 % نمو أصول الشركات المدرجة بالسوق الأول لتبلغ 147.6 مليار دينار بنهاية مارس 20 24

33 شركة قيادية في البورصة تستحوذ على 83.3% من إجمالي قيمتها البالغة 41.9 مليار دينار



المحلل المالي



تعتبر شركات السوق الأول في بورصة الكويت، وعددها 33 شركة، الرافعة الرئيسية للسوق من حيث الأداء والسيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغت قيمتها الرأسمالية السوقية حوالي 34.9 مليار دينار، ما يعادل 83.3% من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت التي بلغت 41.9 مليار دينار كما في 23 مايو 2024.



وايضا تستقطب أسهم السوق الاول معظم السيولة في السوق، حيث شكلت السيولة على الاسهم الـ 33 منذ بداية عام 2024 حوالي 75% من سيولة البورصة الكويتية، بما يعادل 3.85 مليارات دينار، حيث بلغت سيولة البورصة في تلك الفترة 5.14 مليارات دينار، وارتفعت قيمتها الرأسمالية السوقية منذ بداية السنة بنحو 2.35 مليار دينار، أي ما يعادل ارتفاعا نسبته 7.1%.



وبعدما أعلنت جميع شركات السوق الأول عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 31 (باستثناء بوبيان بترو والافكو حيث السنة المالية مختلفة عن باقي الشركات) بنسبة 0.6% لتسجل 564 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 560.6 مليون دينار في الربع الاول من 2023.



وبلغ إجمالي اصول شركات السوق الأول نهاية الربع الأول 2024 نحو 147.66 مليار دينار، وبنسبة نمو على اساس سنوي نسبته 4%، بينما سجلت حقوق المساهمين 19.82 مليار دينار دون أي تغير عن الفترة المماثلة من عام 2023.



وارتفع صافي أرباح معظم شركات السوق الأول وبشكل ملحوظ، بينما انخفض صافي أرباح 5 شركات فقط، فيما تكبدت شركتان الخسائر، وكان هذا الارتفاع في صافي الأرباح نتيجة الارتفاع المتوسط في صافي أرباح البنوك (خاصة بنك الكويت الوطني وبوبيان والاهلي) ومجموعة الصناعات الوطنية.



وبالتزامن مع هذه النتائج الجيدة، انخفضت تقييمات الشركات، وأصبحت مناسبة لمعظمها، حيث يتداول السوق الأول عند مضاعف سعر إلى الربحية 16.8 مرة بالرغم من الارتفاعات الملحوظة في الفترة الأخيرة بأسعار الاسهم. وعند تحليل ارقام الايرادات التشغيلية يتبين ان معظم شركات السوق الاول حققت نموا ملحوظا في إيراداتها التشغيلية، حيث ارتفعت الايرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 7% لتسجل 2.67 مليار دينار في الربع الاول من عام 2024، بالمقارنة بـ 2.5 مليار دينار في الربع الأول من 2023، وايضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 6.8% ليسجل 899.63 مليون دينار، بالمقارنة بـ 843 مليون دينار في الربع الاول من 2023، وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) القائمة من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 162.85 مليون دينار في الربع الاول من 2024، بنسبة نمو 0.5%. وتلاه بنك الكويت الوطني بصافي أرباح بلغ 146.58 مليون دينار بنسبة نمو 9.2%، ومن بعده جاء كل من مجموعة الصناعات الوطنية ومجموعة زين بصافي أرباح بلغ 29.5 مليون و29.2 مليون دينار، على التوالي، أما بنك بوبيان فمن الملاحظ هناك ارتفاع كبير في صافي أرباحه بنسبة 21% لتسجل 25 مليون دينار.



أما من حيث الإيرادات التشغيلية، فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 466.1 مليون دينار وبصافي ربح تشغيلي بلغ 63.9 مليون دينار، وحقق «بيتك» إيرادات تشغيلية بلغت 392.4 مليون دينار (مرتفعة بنسبة 3.5%)، وبربح تشغيلي بلغ 247.6 مليون دينار.



أما مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، فقد حققت ثالث أعلى الإيرادات التشغيلية قيمتها 351.82 مليون دينار، وأرباحا تشغيلية قدرها 43.73 مليون دينار، أما «الوطني» فقد حقق صافي ارباح تشغيلية قدره 197.5 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 309 مليون دينار.





