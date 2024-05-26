

صالح أتلتيكو مدريد جماهيره بفوز معنوي على مضيفه ريال سوييداد 2-0 السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وبكر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عبر مدافعه البرازيلي صامويل لينو (9)، وأضاف البديل الموزامبيقي رينيلدو ماندافا الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين من طرد زميله ساوول نيغويس لتلقيه الانذار الثاني.



وعوض أتلتيكو مدريد خسارته المذلة على ارضه أمام أوساسونا 1-4 الأحد الماضي، وختم موسمه بفوزه الـ24 معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، فيما مني ريال سوسييداد بخسارته العاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 60 نقطة.



وكانت المباراة هامشية على غرار جميع مباريات المرحلة بعدما حسمت المراكز الأوروبية والأندية الثلاثة الهابطة إلى الدرجة الثانية.



وضمن أتلتيكو مدريد المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وريال سوسييداد المركز السادس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



وتعادل أوساسونا مع فياريال 1-1.



وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات خيتافي مع ريال مايوركا، ولاس بالماس مع ألافيس، وسلتا فيغو مع فالنسيا، وإشبيلية مع برشلونة.