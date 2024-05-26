

القاهرة - محمد سامي



واصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط في الدوري المصري في أول لقاء محلي عقب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بتعادله 1-1 مع ضيفه مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري، ليظل «الأبيض» في المركز 13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة وله 8 مؤجلات، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 31 نقطة بالمركز التاسع من 22 مباراة ولديه مباراتين مؤجلتين ضد الأهلي والجونة.



وفي منافسات الجولة 25، اقتنص إنبي فوزا غاليا من ضيفه سيراميكا كليوباترا 3-2 بعد أن تأخر في النتيجة 0-2، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف سيراميكا عند 34 نقطة في المركز السابع.



كما تعادل فاركو مع سموحة 1-1 في ستاد برج العرب بالإسكندرية، ورفع سموحة رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس كما رفع فاركو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ 16.



هذا، وتستأنف اليوم منافسات الجولة 25 بثلاثة لقاءات، أولها في الرابعة عصرا بين البنك الأهلي وضيفه الإسماعيلي، ثم في السابعة مساء يلتقى طلائع الجيش مع بلدية المحلة، ومودرن فيوتشر مع المصري البورسعيدي.



إلى ذلك، نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، في حسم لقب دوري المحترفين المصري للمرة الـ 25 في تاريخهم وللمرة الثانية تواليا بتحقيق الفوز الثاني على الزمالك في المباراة الثالثة بين الفريقين في نهائي البطولة بنتيجة 27-21، حاسما البطولة بالفوز 2-1.



وحصد رجال يد الأهلي هذا الموسم 3 بطولات في مواجهات مباشرة ضد الغريم التقليدي الزمالك هم الدوري العام والسوبر المصري والسوبر الأفريقي المؤهل لمونديال الأندية.



في إطار آخر، افتتح رجال الأهلي مشاركتهم بالمرحلة النهائية ضمن منافسات الدوري الأفريقي لكرة السلة «Bal» بخسارة غير متوقعة أمام الفتح الرباطي المغربي (78-89) ليتقرر ملاقاة الأهلي مع أهلي بني غازي الليبي في ربع نهائي البطولة اليوم الأحد، وفي حال فوز الأهلي سيواجه الفائز من مباراة صاحب المركز الثالث (الفائز من ريفرز هوبرز النيجيري ودوانس السنغال) مع صاحب المركز السادس (الخاسر من مباراة بترو دي لواندا الأنجولي واتحاد المنستير التونسي).