

الدوحة- فريد عبدالباقي



تشهد نهائيات دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «فاينال 8» لموسم التي تستضيفها الدوحة للمرة الأولى خلال الفترة من 25 مايو الجاري حتى مطلع يونيو المقبل بصالة لوسيل الرياضية قمة كويتية تجمع بين الكويت حامل لقب الدوري الخليجي مرتين وكاظمة، والتي ستقام في الـ6:00 مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، وفي المجموعة نفسها يلتقي تميل نادو الهندي مع شهرداري غورغان الإيراني في الـ 3:00 عصرا، بينما يلتقي الرياضي مع أستانا في الـ 9:00 مساء ضمن مباريات المجموعة الأولى.



وتشهد البطولة مشاركة الكويت وكاظمة، حيث أوقعتهما القرعة معا في المجموعة الثانية برفقة شهرداري غورغان الإيراني وتميل نادو الهندي (جنوب آسيا)، فيما تضم المجموعة الأولى فرق: الرياضي اللبناني، والمنامة البحريني، والحكمة اللبناني، وبي سي أستانا الكازاخستاني (آسيا الوسطى).



وسيحصل الفريقان المتأهلان إلى الدور النهائي، على مكان في النسخة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا لكرة السلة BCL Asia التي ستقام في الفترة من 9 إلى 15 يونيو المقبل بدبي.



وتستكمل مباريات البطولة غدا، حيث يلتقي أستانا مع المنامة في الـ 6:00 مساء، وتليها قمة لبنانية تجمع بين الحكمة والرياضي في الـ 9:00 مساء.