قال القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها المسلحون الأكراد، مظلوم عبدي، إنه لا حل في سورية دون «الاعتراف بالمؤسسات التي بناها أبناء شمال شرقي سورية، سواء العسكرية أو الإدارية» في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها «قسد» والتي يطلق عليها «الإدارة الذاتية».



وأضاف عبدي خلال مشاركته في ملتقى للعشائر السورية في الحسكة، إن التدخلات الإقليمية هي السبب الرئيسي لتعميق الأزمة السورية، مؤكدا مواصلة الشراكة مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، بحسب ما نقل عنه موقع «عنب بلدي».



عبدي أبدى رغبة بوقف التصعيد مع جميع الأطراف، بما فيها تركيا، وأكد الالتزام بالوعود المقدمة لشيوخ ووجهاء العشائر، وبحثها مع المؤسسات المعنية، وفق ما نقله موقع «نورث برس».



وانطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية من ملتقى تحت عنوان «الوحدة الوطنية» للعشائر والمكونات السورية، بتنظيم مجلس سوريا الديموقراطية «مسد» وهو الواجهة المدنية لـ «قسد» و«الإدارة الذاتية»، تحت شعار «حوار، أمان، بناء»، من أجل سورية موحدة لا مركزية، في ملعب المدينة الرياضية في الحسكة، بمشاركة نحو خمسة آلاف شخصية من المؤسسات الرسمية والمكونات والأطياف والعشائر السورية، ومنهم شيوخ ووجها عشائر وشخصيات اعتبارية ودينية.



ونقل موقع «نورث برس» عن العضو في اللجنة التحضيرية للملتقى، حكمت حبيب، إن الملتقى سيبحث الحوار السوري ويقدم توصيات حيال ملفات خدمية وإدارية ومخيم «الهول»، وسيجري بحث مطالب الشيوخ والوجهاء للخروج بتوصيات حيال ملفات خدمية وإدارية.