سعى حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا منذ ثلاثة عقود والذي يخوض الانتخابات العامة المقررة الأربعاء في ظل تراجع لشعبيته، لحشد المترددين وإقناعهم بالتصويت لصالحه، معتمدا على ما تم تحقيقه منذ نهاية نظام الفصل العنصري.



وأمام عشرات الآلاف من مناصري حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم الذي احتشدوا في ستاد في جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية للبلاد، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا «سنعمل أكثر وعلى نحو أفضل».



ويتعين في الانتخابات على 27.6 مليون ناخب مسجلين أن يختاروا، وفق رامابوزا، بين «ما إذا ستواصل بلادنا المضي قدما مع حزب المؤتمر الأفريقي نحو مستقبل أكثر إشراقا أو تعود إلى الماضي الرهيب».



وعلى غرار ما فعل أمس الاول لدى تجوله في شوارع سويتو، شدد رامابوزا على أن حزب المؤتمر الإفريقي سيفوز في الانتخابات.



لكن وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن حزب المؤتمر الأفريقي يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه، إذ تفيد الاستطلاعات بأنه سيحصل على ما بين 40 و46% من نوايا التصويت، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، لأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل.



وقال نكولوليكو سيبيكو (37 عاما) في تصريح لوكالة فرانس برس «من الأهمية بمكان الوجود هنا هذه المرة لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يواجه صعوبة حقيقية» في الانتخابات.



وأضاف «يجب منحهم فرصة أخرى» معترفا بأن بعض مسؤولي الحزب «تصرفوا بشكل سيء» في إشارة إلى الفساد الذي يعاني منه الحزب الحاكم منذ انتخاب نيلسون مانديلا في العام 1994.



بالنسبة لسيبيكو، فإن الإخفاق الأكبر في عهد الرئيس الحالي سيريل رامابوزا يكمن في عجزه عن توفير الخدمات الأساسية لأكبر عدد ممكن من الناس، مع انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه الذي يعاني منه معظم سكان جنوب أفريقيا.