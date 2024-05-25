توج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024 بالفوز على يوكوهاما مارينوس الياباني بنتيجة 5-1 في الإياب على ملعب هزاع بن زايد، و6-3 في مجموع المباراتين.

وحصد العين لقب دوري أبطال آسيا بنظامها الحالي في نسختها الأولى 2002-2003 وفي الأخيرة 2023-2024 قبل التحول الموسم المقبل لدوري أبطال آسيا للنخبة.



وحجز العين بطاقة التأهل لكأس إنتر إنتركونتيننتال 2024 ليكون ثاني المتأهلين بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، كما انه أكمل عقد الفرق الآسيوية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025 رفقة الهلال السعودي وأوراوا الياباني وأولسان هيواندي الكوري الجنوبي والمقررة إقامتها في أمريكا.



وثأر هيرنان كريسبو مدرب العين من هاري كيويل مدرب يوكوهاما، بعد 19 عاما من نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، حينها توج الأسترالي باللقب على حساب الأرجنتيني في مباراة ليفربول وميلان التاريخية.



كما حقق كريسبو ثاني ألقابه القارية في مسيرته التدريبية إذ قاد ديفينسيا إي خوستيسيا الأرجنتيني لحصد لقب كوبا سود أمريكانا 2020 من قبل.



‏وقد توج نجم العين سفيان رحيمي بجائزة أفضل لاعبا في دوري أبطال آسيا وأيضا هداف البطولة برصيد 13 هدفا ليحقق رقماً قياسياً في تاريخ فريق العين بعدما ساهم في 16 هدفا (سجل 13 وصنع 3) متخطياً حصيلة الغاني أسامواه جيان في 2014 (14 هدفا بواقع سجل 12 وصنع هدفين).



هذا، وتقدم العين مبكرا في الدقيقة 8 عن طريق سفيان رحيمي بعد سلسلة من التمريرات السريعة بينه وبين كاكو، حيث مرر الأخير بالكعب للمغربي الذي سدد هدفا مميزا في الشباك وفي الدقيقة 29 عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لرحيمي انبرى لها كاكو وسددها في الشباك مسجلا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 41 سجل البرازيلي يان بمجهود فردي هدف تقليص الفارق في شباك العين.

واحتسب الحكم 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع، وفي الدقيقة العاشرة تسبب رحيمي المنفرد في طرد الحارس ويليام بوب الذي تحصل على بطاقة حمراء بعد عرقلة المغربي خارج منطقة الجزاء.



وفي الشوط الثاني سجل رحيمي في الدقيقة 67 الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء معيدا التقدم في مجموع المباراتين للزعيم.



وفي الدقيقة 90+1 استغل لابا كودوجو البديل خطأ فادحا من الحارس بعدما مرت الكرة من بين أقدامه وسجل في الشباك الخالية.



وبعد 5 دقائق سجل التوغولي الهدف الخامس بعدما حوّل عرضية أرضية في الشباك بسهولة.