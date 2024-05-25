قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، ان الحركة لم تبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات الهادفة لوقف اطلاق النار في غزة.



واضاف في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، ان الحديث عن تفاوض جديد هو أمر غير جدي، مؤكدا بالقول "لا نحتاج إلى تفاوض جديد، وحركة حماس ردت على الورقة التي قدمها الوسطاء".



وتابع: ان البحث في تعديل مقترح الوسطاء يعد خدمة لإسرائيل ويمنحها وقتا للتملص من قرار محكمة العدل الدولية.



وقال: هناك مقترح وافقنا عليه ورفضته إسرائيل، ولا ضمانة لقبولها مقترحات جديدة للذهاب للمفاوضات.



وأوضح حمدان انه لا يمكن الثقة بأي مقترح إسرائيلي، متسائلا: لماذا نقبل مقترحا بعد مقترح الوسطاء الذي وافقنا عليه؟!



وتابع: إذا لم تكن هناك ضمانات جدية فهذا يعني منح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستمرار العدوان، مضيفا، ان الحديث عن الاستعداد الإسرائيلي للهدوء المستمر لا يكفي.



وقال: الأولوية أن ينفذ قرار محكمة العدل الدولية، وأن يعلن بايدن استعداده لإلزام إسرائيل بذلك.



واستطرد قائلا: المفاوضات هدفها وقف العدوان وإنهاء الحصار وتحقيق صفقة تبادل عادلة.



واختتم بالقول: ما زلنا نعتقد أن إسرائيل تحاول الهروب من استحقاقات محكمة العدل الدولية.