القاهرة- محمد سامي

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي بالفوز بهدف دون رد في ستاد القاهرة بعدما انتهى لقاء الذهاب سلبيا في رادس، وهو اللقب العاشر في القرن الحالي والرابع في آخر 5 نسخ.



سجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الترجي روجر أهولو بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية نفذها حسين الشحات ارتقى لها قائد الفريق رامي ربيعة برأسية غيرت اتجاهها من أقدام مدافع الترجي لتسكن الشباك بعد مرور 4 دقائق فقط.



والهدف هو الأول في مرمى الترجي منذ 1 ديسمبر 2023، وتحديدا مباراة الهلال السوداني في دور المجموعات، وأنهى 826 دقيقة متتالية من نظافة الشباك.



‏وعقب اللقاء قام الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بتهنئة النادي الأهلي قائلا: "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم.



أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير.



كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".



وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل هذا بخلاف حجزه مسبقا موقعا في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 2025.



وكان "نسر الأهلي" بدأ التحليق في سماء أفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في ستاد القاهرة، حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.



وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال أفريقيا بواقع 15 فوزا و7 تعادلات.



وسيلتقي الأهلي غريمه الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، والذي لم يتحدد موعده بعد.



ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وقد رفع حارس الأهلي وقائده محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي، فيما حقق رامي ربيعة لقبه السادس كأكثر اللاعبين تحقيقا للقب بين الجيل الحالي.



واللقاء كان متكافئا بسبب الهدف المبكر الذي سجله الأهلي، واستمر اللقاء سجالا بين الفريقين مع انحسار مجريات اللعب في منطقة الوسط أغلب فترات المباراة مع الميل لأسلوب اللعب الدفاعى خوفا من استقبال أهداف، ما أدى إلى ندرة الهجمات من الجانبين وبخاصة من جانب الترجى الذي لم يتمكن من فك شيفرة التكتل الدفاعي لكتيبة السويسرى مارسيل كولر الذى اعتمد على تكتيك الدفاع المتأخر معتمداً على ثلاثى الوسط أصحاب المجهود الوافر إمام عاشور و مروان عطية وأكرم توفيق (الذي حصد جائزة رجل المباراة)، مع التحفظ في الهجوم المرتد بعد قطع الكرة.