منصور السلطان - مبارك التنيب



استطاع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إحباط ترويج 100 كيلو من مادة الحشيش تقدر قيمتها بربع مليون دينار تم جلبها عن طريق البحر من قبل مواطن يقطن منطقة ابوحليفة بالتعاون مع عصابة متخصصة ببيع المخدرات بإحدى دول الجوار.



وفي التفاصيل فإن معلومات سرية وردت لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن عصابة متخصصة بترويج المواد المخدرة اتفقت قبل ايام مع مواطن على تزويده بـ 100 كيلو من مادة الحشيش المخدرة، وقد تم وضع الكمية في عرض البحر وإعطاؤه الاحداثيات له، وبعد عمل البحث والتحري تم تحديد هوية المواطن الذي تبين انه في العقد الرابع ويقطن في منطقة ابوحليفة، فتم اصدار اذن من النيابة ومداهمة منزله وضبطه، وخلال التحقيق اعترف وأرشد رجال المكافحة على موقع كمية المخدرات.



من جانبها، تؤكد وزارة الداخلية في بيان لها ان رجال الأمن مستمرون في التصدي لمروجي ومهربي المواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112 والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1884141.