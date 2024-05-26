قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، ان مجاهدينا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.

واضاف في كلمة بثتها قناة الجزيرة القطرية، ان حكومة العدو تنتقل من فشل إلى فشل، ومستمرة في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير.

وتابع: ان مجاهدينا نفذوا عملية مركبة شمال القطاع حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا بالإضافة إلى تنفيذ عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون، مضيفا: أوقعنا أفراد القوة الصهيونية في جباليا بين قتيل وجريح وأسير.

واكد ان "جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي".

وقال أبو عبيدة ان قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية.

واوضح ان آخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح.