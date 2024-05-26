توفي الملحّن الأميركي ريتشارد شيرمان، مؤلف ألحان أغنيات أفلام شهيرة لديزني مثل "ماري بوبينز" و"ذي جانغل بوك"، عن 95 عاما بحسب ما أعلنت الاستوديوهات.

وأوضحت استوديوهات ديزني أن شيرمان توفي في بيفرلي هيلز بعد مرض مرتبط بكبر سنه.

وشكّل شيرمان مع شقيقه روبرت الذي توفي عام 2012، ثنائيا تلحينيا غزير الإنتاج لشركة ديزني بين عامَي 1960 و1973، مع مشاركتهما في تلحين أكثر من 200 أغنية ل27 فيلما ونحو عشرين إنتاجا تلفزيونيا.

ووصفت الشركة الأميركية في بيان ريتشارد شيرمان بأنه "عضو رئيسي" في "دائرة المواهب الإبداعية" لمؤسسها والت ديزني.

وقال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة ديزني بوب إيغر في بيان "سنكون ممتنين إلى الأبد للبصمة التي تركها ريتشارد على العالم".

ومن بين أبرز الأعمال التي ألّفها الشقيقان "تشيم تشيم تشيري" لفيلم "ماري بوبينز" عام 1964 والتي فازت بجائزة أوسكار.

ومن أبرز الأعمال التي قدّماها "إتس إيه سمال وورد" و"آي وانا بي لايك يو" من فيلم "ذي جانغل بوك".



