أشاد سفيرنا لدى اليابان سامي الزمانان اليوم الأحد، بأداء لاعبي منتخب الكويت في بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين في اليابان وحصولهم على ميداليات ملونة ورفع اسم الكويت عاليا.

وأثنى السفير الزمانان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، عقب تكريمه لاعبي المنتخب في ختام منافسات البطولة على ما قدمه اللاعبان فيصل الراجحي وفيصل سرور من مجهود كبير تتكلل بإحرازهما الميداليتين الذهبية والفضية.

وأكد أن الإنجاز الجديد يأتي ثمرة دعم القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن لبناء قدراتهم ورفع مستواهم ليكونوا منافسين لنظرائهم في العالم.

وأعرب الزمانان عن الأمل في أن يواصل اللاعبون النتائج الإيجابية وتحقيق الإنجازات لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الرياضية لاسيما في دورة الألعاب البارالمبية المقررة الصيف المقبل في باريس.

وكان لاعب منتخب دولة الكويت فيصل الراجحي قد حصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين بفوزه بالمركز الأول لسباق 5000 متر عدوا على الكراسي المتحركة فيما حقق زميله فيصل سرور الميدالية الفضية ضمن مسابقة دفع الجلة.