

عبدالله قنيص



سجلت أمس قضيتان حملتا عنوانا مشتركا هو «الانتحار»، إذ تلقت عمليات وزارة الداخلية صباح أمس بلاغا بسقوط شخص من علو في منطقة سعد العبدالله، ولدى انتقال رجال الأمن تبين أن الشخص في نهاية العقد الثالث. وأفاد المبلغ بأنه سقط من أعلى السطح من تلقاء نفسه وتوجه إلى موقع البلاغ وكيل النائب العام، والذي وجه بتسجيل القضية. والى الفروانية، فقد تلقت عمليات وزارة الداخلية يوم أمس بلاغا عن حالة شنق في الفروانية، ولدى انتقال رجال الأمن إلى موقع البلاغ شوهد المنتحر، وهو وافد، وقد أنهى حياته شنقا داخل مسكن للعزاب، وسجلت قضية، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، وطلب من المباحث استكمال التحقيقات في القضية.