عاطف رمضان



دعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قياديي وزارة الأشغال، إلى ضرورة التزام الوزارة بمواصفات العقود المبرمة بينها ومع شركات القطاع الخاص لضمان تنفيذ مشاريعها وفق المخططات وسرعة إنجازها في وقتها المحدد لتسليمها للجهات الحكومية المستفيدة.



وقالت الوزيرة المشعان في تصريح عقب ترؤسها اجتماعا مع قياديي الوزارة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشاريع الوزارة قيد التصميم والتنفيذ ونسب إنجازها وتحديد الموقف التنفيذي لكل مشروع وفق جدول زمني محدد إضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى الخاصة بعمل الوزارة والتحديات التي تواجهها وسبل تذليل المعوقات التي قد تؤدي إلى تأخير إنجازها.



وأضافت أنها حثت قياديي الوزارة على العمل وبذل قصارى الجهد لإيجاد حلول عاجلة وتذليل كل الصعاب التي تواجه تنفيذ أعمال المشاريع لضمان إنجازها وتلافي حدوث أي تأخير.



وشددت الوزيرة المشعان، على ضرورة الالتزام بمواصفات العقود لضمان الإنجاز الأمثل والاستفادة من هذه المشاريع وتسليمها للجهات المستفيدة بعد التأكد من مطابقتها لمخططات المشروع ومكوناته ومواصفات تنفيذه وتسليمه في موعده المحدد.



وقالت إنها استعرضت خلال الاجتماع مع رؤساء القطاعات في وزارة الأشغال خطط عمل كل قطاع وأبرز الأعمال المطلوب تنفيذها للانتهاء منها خلال 100 يوم، وضمن السنة المالية الحالية 2024-2025، إضافة إلى استعراض مشاريع الوزارة ضمن خطة التنمية وفي مقدمتها مشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) ومشروع الربط السككي بين الكويت والرياض، ومشروع محطة تنقية أم الهيمان، ومشروع مستشفى الولادة.



وأشارت إلى أنها أعطت تعليمات لقياديي الوزارة بضرورة العمل الفوري وبذل المزيد من الجهد والتنسيق مع القطاعات المختلفة في الوزارة للبدء بصورة عاجلة في إصلاح وصيانة الطرق والشوارع بشكل جذري عن طريق طرح 12 عقدا تخص مشاريع صيانة الشوارع والطرق بجميع محافظات الكويت الست.



وطالبت الوزيرة المشعان قياديي الوزارة، بأن تكون كل إجراءات وخدمات وزارة الأشغال وفق نظام الحوكمة والميكنة لمزيد من الشفافية والنزاهة لضمان تقديم أفضل وأسرع خدمة لمراجعيها وعملائها.



وأكدت الوزيرة أهمية متابعة الخطة الخاصة برفع خدمات الوزارة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية في دولة الكويت «سهل أفراد» و«سهل أعمال».