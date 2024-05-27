

‏‏قالت قوة الاطفاء العام ان رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد اجتمع صباح أمس مع الجهات المعنية وذلك لإيجاد الحلول المبتكرة لتذليل العقبات أمام قوة الإطفاء في مردم الإطارات بمنطقة السالمي.



‏وقال اللواء خالد عبدالله فهد إن هذا الاجتماع التنسيقي مع ممثلي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة للتنسيق لمتابعة الإجراءات المتخذة في مردم الإطارات بمنطقة السالمي.



‏وإن هناك عدة عوائق تواجه قوة الإطفاء في مردم الإطارات وهي عدم توافر الاشتراطات الوقاية من الحريق كما أن تكدس الإطارات بشكل عشوائي يشكل صعوبة لرجال الإطفاء في الوصول إلى المواقع التي تنشب بها الحرائق بالإضافة إلى عدم وجود سياج يؤمن موقع الإطارات وعدم وجود مصادر للتزود بالمياه.