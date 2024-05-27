

بشرى شعبان



شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة، على ضرورة بذل الجهود لرعاية وخدمة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية وتوفير متطلباتهم، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها للمجمع رافقها خلالها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية عبدالعزيز ساري ومديرو إدارات كل من المسنين والأحداث والحضانة العائلية والتوعية والإرشاد وإدارة الأنشطة.



واطلعت د.الحويلة خلال الجولة، على سير العمل والخدمات المقدمة للنزلاء واستمعت إلى مطالبهم، ووجهت بتطوير العمل وفق خطط متكاملة واضحة المعالم في إطار محدد للتطبيق تراعي كل الجوانب مع تطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة.



من جانب آخر، كشف مصدر لـ «الأنباء»، أن الوزيرة أكدت على التشدد في توفير أفضل الخدمات للنزلاء، إلى جانب الحرص على وضع خطط متكاملة بجدول محدد يرفع التقرير بالتنفيذ بشكل دوري حول ما تم إنجازه وسرعة معالجة أي خلل يعيق الإنجاز.



هذا، وشملت الزيارة إدارة رعاية المسنين (دار فرح) بالإضافة إلى دار الطفولة بالحضانة العائلية ودار رعاية الفتيات في إدارة الأحداث.