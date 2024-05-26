عينت المملكة العربية السعودية د.فيصل المجفل سفيرا لها لدى سورية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمة «واس» إن السفير د.فيصل بن سعود المجفل رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «على الثقة الملكية بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية».

وأعرب د.المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيا المولى أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.