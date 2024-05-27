استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه بقصر السيف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سالومي زورابيشفلي رئيسة جمهورية جورجيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها.



متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية جورجيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى السير بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في بابوا غينيا الجديدة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه، رعاه الله، للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.