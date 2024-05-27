مريم بندق



كشفت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» عن أن المواطنين حاملي بعض التخصصات الراغبين في العمل الحكومي والمسجلين في ديوان الخدمة المدنية منذ 5 سنوات مازالوا ينتظرون الترشيح للتوظيف ولا يعلمون متى سيتم توفير عمل لهم.



وحملت المصادر مسؤولية تأخير ترشيح بعض أصحاب التخصصات إلى ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وتساءلت: هل ستستمر قضية عدم إيجاد احتياجات لبعض التخصصات إلى مدى لا نهائي أم سيستطيع «الديوان» فتح منافذ لهم من خلال إعادة التأهيل وايجاد عمل لهم في تخصصات قريبة؟ أو إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة لإتقان بعض المهارات التي تحتاجها بعض الوظائف البسيطة التي يوجد لدي الديوان احتياجات من الجهات الحكومية فيها. ودعت «الديوان» إلى زيادة التنسيق مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر المواطنون حاملو تخصص دبلوم تكنولوجيا التصنيع ينتظرون الترشيح للعمل منذ 5 سنوات والمسجلون في نظام التوظيف المركزي في العام 2018، مضيفة: لدينا أيضا بعض الدبلومات في تخصصات أخرى وينتظرون التوظيف منذ 5 سنوات.



وأضافت المصادر: يوجد أيضا منتظرو التوظيف في تخصصات هندسة البترول والهندسة الكيميائية وهندسة التصنيع وبكالوريوس العلوم السياسية وهؤلاء مسجلون وينتظرون منذ 3 سنوات إلى جانب ارتفاع أعداد القانونيين والمحاسبين إلى 1200 مواطن ولا يعلمون متى سيتم توفير عمل لهم، ولديهم كل الأمل أن يكون لهم نصيب من الاحتياجات الوظيفية الجديدة التي تحتاجها الجهات الحكومية.