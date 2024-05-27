أضاء الصندوق الكويتي للتنمية مقره أمس باللون الأزرق بمناسبة قرب تشغيل مشروع مصفاة الزور، الذي تدشنه الـشـركة الـكـويـتـيـة للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» يوم 29 الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وبهذه المناسبة، تشارك العديد من مباني الجهات الحكومية والخاصة بالإنارة الزرقاء، التي ترمز إلى الطاقة. ابتداء من اليوم حتى السادس من يونيو المقبل، مساندة للحدث الذي يمثل أهمية للاقتصاد الوطني ويدعم حضور الكويت كدولة منافسة لسوق الطاقة العالمي.



ويأتي التزام الصندوق في هذه المشاركة إيمانا منه تجاه تحقيق برامج الاستدامة في المجال الاقتصادي والبيئي ومجال الطاقة النظيفة وفقا لرؤية الكويت 2035.