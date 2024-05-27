أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انطلاق أعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية (N 9) في مشروع مدينة المطلاع السكنية، إذ بلغت نسب الإنجاز 1.58% بنهاية شهر أبريل الماضي. وذكرت «السكنية» في بيان صحافي أمس الأحد أن أعمال مشروع توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيسية (25 و26) بدأت أيضا بمشروع مدينة المطلاع غير السكنية.



وقالت إن المشروع وحتى نهاية الشهر الماضي حقق تقدما عن البرنامج الزمني بمقدار 0.17% فيما جرى البدء في حفر مسار الكيبلات وتنفيذ الخرسانة العادية.



وأضافت أن العمل يجري لاعتماد البرنامج الزمني لأعمال مشروعين لإنارة الطرق للضواحي (N 6و N 7و N 8و N 9و N 10و N 11) في مدينة المطلاع.



وعن التطور في أعمال توريد وتوريد شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضواحي



(N 2وN 3و N 4) في مدينة المطلاع، أفادت «السكنية» بأن الأعمال تحقق تقدما عن نسب الإنجاز التعاقدية بنحو 12.84%، متوقعة الانتهاء من أعمال العقد في ديسمبر 2025.