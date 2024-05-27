عبدالعزيز الفضلي



تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، عقد وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني اجتماعا مع عدد من المسؤولين في القطاعات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025، وذلك للوقوف على آخر التطورات ونسب إنجاز كل قطاع في هذا الملف، ورصد التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول لتذليل العقبات بتضافر كافة القطاعات لضمان اتمام جميمع التجهيزات اللازمة للعام الدراسي القادم.



‎وشهد الاجتماع عرض تقارير الاستعدادات للعام الدراسي 2024 ـ 2025، وما تم إنجازه خلال الشهرين الماضيين، على أن يتم رفع تقارير نصف شهرية خلال المرحلة المقبلة بأهم الأعمال التي أنجزت ونسب الإنجاز لكافة القطاعات.



‎وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة لما سيتم إنجازه خلال الأشهر المقبلة بنسب إنجاز محددة لكل مرحلة، ومن ثم عقد لقاءات دورية بين المسؤولين للوقوف على ما يستجد من أعمال، وذلك من منطلق الحرص على المتابعة الدورية بهدف تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الاستعدادات.



و‎حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بالتكليف أنوار الحمدان، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بالتكليف أروى العيار، ومدير إدارة نظم المعلومات المهندسة هدى المطيري.