افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عددا من المشاريع الإنسانية الحيوية بمدينة «رودكي» في طاجيكستان، بتمويل من «الهيئة العامة لشؤون القصر» في إطار دعم مسيرة التنمية المستدامة في المجتمعات الفقيرة والمنكوبة.



وقالت مراقب مراقبة الأثلاث والوصايا بالهيئة العامة لشؤون القصر خلال مشاركتها في حفل افتتاح مشاريع الهيئة في طاجيكستان إن المشاريع تضم مركزا طبيا لخدمة 20 ألف مراجع ومدرسة لتوفير فرص التعليم لـ 560 طالبا وإعانتهم على مواصلة تعليمهم وبئر مياه ارتوازية لرفد سكان المنطقة بالمياه العذبة الصالحة للشرب.



وتلبي هذه المشاريع النوعية المهمة التي دشنتها الهيئة الخيرية الفئات الأشد احتياجا، وذلك بالتعاون مع جمعية «جيحون الخيرية» في طاجيكستان وبتمويل من «الهيئة العامة لشؤون القصر».



وأكدت العيدان أهمية مشاركة الكويت في افتتاح مشاريع حيوية في إطار استمرار ودعم التنمية المستدامة في المجتمعات الفقيرة الذي بدوره يسهم في إبراز دور الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية في تعزيز روح الإنسانية وتقديم المساعدة.