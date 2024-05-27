تقديرا لمشاركتها المجتمعية التطوعية خلال شهر رمضان الماضي، حازت Ooredoo الكويت تكريما مميزا من قبل أكاديمية نور لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال الحفل التكريمي السنوي الثالث عشر الذي أقامته الأكاديمية في الجامعة الأسترالية في الكويت للطلبة الخريجين المشاركين بشهادة «نور الإنسان» كمتدربين ومساعدي معلمين للعام الدراسي 2023-2024. وقد أقيم هذا الحفل الخاص على شرف هؤلاء الطلبة المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، للتعبير عن الامتنان العميق لجهودهم. وبعد تخريجهم قامت أكاديمية نور بإهداء درع التكريم لـ Ooredoo الكويت، تقديرا للزيارة التي قام بها موظفو الشركة المتطوعون إلى مقر الأكاديمية خلال الشهر الفضيل، حيث شاركوا الطلبة في الاحتفال بفعاليات القرقيعان، مما أدخل الفرح والبهجة على قلوب الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ومشرفيهم، كما تم تقديم هذا التكريم المهم للتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات والمؤسسات في دعم المجتمع.



كما ستواصل Ooredoo الكويت دعمها لهذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي وتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة بطرق متنوعة ومبتكرة ضمن مبادرات مستمرة، إيمانا منها بأهمية دورهم المساهم في المجتمع كونهم جزءا رئيسيا من نسيجه، بحيث تشمل جهود الشركة في هذا المجال العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لهم.



وأشارت Ooredoo الكويت، إلى سعيها المتواصل لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة الرئيسية وتعزيز دمجهم في المجتمع، من خلال تقديم التكنولوجيا المبتكرة والخدمات المخصصة، حيث تؤمن Ooredoo بأن ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون قدرات وإمكانات فريدة تستحق الدعم والتقدير، لذلك تلتزم الشركة بتوفير بيئة داعمة وشاملة تسهم في تطوير مهاراتهم وتكافؤ الفرص لهم. من جهتها، أعربت أكاديمية نور، عن امتنانها لحضور ممثلي لشركة Ooredoo الكويت حفل التخرج، مبينة أن زيارة فريق المتطوعين من الشركة للاحتفال بالقرقيعان كان لها أثر إيجابي كبير على الطلبة وأسرهم، كما تتطلع الأكاديمية إلى المزيد من التعاون في المستقبل.



الجدير بالذكر أن هذا التكريم يعكس التزام Ooredoo الكويت المستمر بمسؤوليتها الاجتماعية وسعيها إلى زيادة الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز فهم المجتمع لأهمية دمجهم كمساهمين فعالين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تؤكد Ooredoo الكويت على استمرار دعمها للمبادرات التي تهدف إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع، والمشاركة في الفعاليات التي تعزز من الروابط الإنسانية وتحقق التكامل والتواصل بين المجتمع.