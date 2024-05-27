صقر آل بن علي: نعمل على تنويع برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية ليشمل جميع القطاعات

أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته لفعاليات اليوم الطبي العلمي الثامن الذي نظمه مستشفى الأميري، ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي داخل دولة الكويت.



وشهد المعرض الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا داخل مجمع الأفنيوز، حضور وزير الصحة د.أحمد العوضي، والعديد من المسؤولين في وزارة الصحة ومسؤولي مستشفى الأميري، والجهات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، عرض آخر التطورات في القطاع الصحي، ومزايا المنتجات الطبية التي تقدم لجميع الأفراد داخل دولة الكويت.



وأقيمت على هامش المعرض حلقة نقاشية بمشاركة العوضي، والعديد من المسؤولين الذين قدموا نبذة عن آخر التطورات في القطاع الصحي داخل دولة الكويت، مؤكدين حرص الجهات المسؤولة على بذل جميع الجهود المتاحة من أجل تأمين أرقى مستويات الحماية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.



وبهذه المناسبة، قال صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي «المشاركة في الفعالية تظهر التزامنا بتنويع برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية ليشمل جميع القطاعات داخل السوق المحلي، مما يسهم في تعزيز مكانتنا الرائدة في هذا الإطار».



وأوضح أن البنك الأهلي الكويتي يولي القطاع الصحي أهمية كبيرة، ويعمل على دعم العديد من المبادرات الخاصة به على مدار العام، كما يتعاون مع الجهات المتخصصة من أجل إقامة ندوات توعوية للتعريف بسبل الحماية والحد من الإصابة بالأمراض، مما يساعد على الارتقاء بمكانة دولة الكويت في المجال الصحي.



واعتبر أن مثل هذه الأنشطة تسهم في رفع الوعي الصحي وتحسين الصحة العامة ومحاربة العادات والأنماط السلبية التي تؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض في المجتمع، مبينا أن البنك الأهلي الكويتي يدعم جهود دولة الكويت لتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية، وتطوير الحلول العلاجية المتاحة في السوق المحلي، ولافتا إلى أنه أطلق في الفترة الأخيرة القرض الطبي الذي يوفر العديد من المزايا الحصرية لعملائه بالتعاون مع العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.



وأشاد آل بن علي بالجهود المميزة التي يبذلها مستشفى الأميري من أجل تنظيم العديد من الفعاليات الصحية والتوعوية والعلمية والفحوصات المجانية والأيام الصحية في جميع المناسبات والتي تنعكس إيجابا على جميع المشاركين فيها، معربا في نهاية تصريحه عن التزام البنك الأهلي الكويتي بتأكيد حضوره على المستوى المجتمعي والحفاظ على ثقة جميع الفئات والارتقاء بمكانته الرائدة داخل القطاع المصرفي في دولة الكويت.