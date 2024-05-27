

تفتخر الجامعة الأمريكية الدولية بالإعلان عن النجاح الباهر الذي حققته الندوة السنوية الأولى لكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية الدولية. وضع هذا الحدث الافتتاحي معيارا عاليا للتجمعات المستقبلية من خلال الجمع بين المناقشات الرائدة والمعارض الإبداعية والإنجازات البارزة في مجالات الفنون والعلوم.



وكانت الندوة بمثابة منصة فريدة لطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية الدولية لاستكشاف، وتقديم أبحاثهم، وإبداعاتهم وابتكاراتهم. ومن خلال تسليط الضوء على التقاطع بين البحث العلمي والتعبير الفني، ضم الحدث مجتمعا نابضا بالحياة من المتعلمين والمفكرين، الذين احتفلوا بالتفاعل الديناميكي بين هذه التخصصات. ومن أبرز ما تضمنته الندوة الكلمة الرئيسية التي ألقتها الدكتورة فاطمة الراشد، عالم أول وباحث رئيسي في معهد دسمان للسكري. وقد أبهرت الدكتورة الراشد الجمهور برؤيتها حول تجارب الطلاب في معهد دسمان للسكري والفرص المثيرة للتدريب الصيفي. لم يسلط خطابها الضوء على الأبحاث المتطورة فحسب، بل ألهم الطلاب أيضا لمتابعة اهتماماتهم العلمية.



وكانت موضوعات الملصقات والمسابقة حجر الزاوية في الندوة، حيث قدم الطلاب تجاربهم العلمية من خلال ملصقات جذابة بصريا. وقد أظهرت هذه المسابقة عمق وتنوع أبحاث الطلاب في مختلف التخصصات العلمية. وبعد مداولات متأنية، تم إعلان الفائزين على النحو التالي:



المركز الأول: الدانة البحيري ـ حسين كمال



المركز الثاني: إقرا نواز



المركز الثالث: جمانة الشطي



وبالإضافة إلى العروض العلمية، احتفلت الندوة بالإبداع الفني من خلال مسابقة التصوير الفوتوغرافي. والتقط الطلاب جوهر العلم والفن في صورهم الفوتوغرافية، وأظهروا موهبة ورؤية رائعة. أثار الفائزون إعجاب الحكام بوجهات نظرهم الفريدة وبراعتهم التقنية.



المركز الأول: لولوة الشطي



المركز الثاني: عبدالرحمن الصلاح



المركز الثالث: فاطمة الحاضر



تتقدم الجامعة الأمريكية الدولية بالشكر الجزيل للدكتورة فاطمة الراشد على مساهمتها القيمة في الندوة. تركت خبرتها وحماسها تأثيرا دائما على جميع الحاضرين. بالإضافة إلى ذلك، نشيد بجميع المشاركين على تفانيهم وعملهم الجاد، مما جعل هذا الحدث بمثابة احتفال حقيقي بالمعرفة والإبداع.