بداح العنزي



أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تكثيف الأجهزة الرقابية الجولات التفتيشية لفرق البلدية بجميع أفرع البلدية في المحافظات بشأن التعديات على أملاك الدولة بتوجيهات من مدير عام البلدية م.سعود الدبوس.



وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الأحمدي م.ماجد المطيري أن الجولات الميدانية التي نفذها القسم تحت إشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير الفرع سعد الشيبه وقد أسفرت عن إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة عبارة عن مظلات بمنطقة المهبولة بالإضافة إلى إزالة شبك محمية مخالفة على طريق أم صفق.



وأكــدت إدارة العلاقات العامة استمرار فرق البلدية في تنفيذ الجولات الميدانية، داعية مخالفي لوائح وأنظمة البلــدية بالتجاوب والإسراع في إزالة المخالفة لكي لا يقعوا تحت طائلة القانون.