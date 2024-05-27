

بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م. سعود الدبوس قرارا بتشكيل فريق عمل لتخصيص أراضي مراكز التموين برئاسة م. منال العصفور وعضوية كل من: هادي عبدالكريم نعيم الظفيري، علي مالك زيد الكاظمي، خولة مرتضى الخباز، مضاوي حمد منصور، سعود العنزي، ممثل عن ادارة المساحة، فهد الجناعي، احمد الموسوي، بدر العنيزي، عبدالرحمن العباد. وتختص اللجنة بالآتي: متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 229 المتخذ في اجتماعه رقم 10/2024 والمنعقد بتاريخ 11/3/2024، وكذلك التوصيات الصادرة بالاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 8/5/2024 في مقر بلدية الكويت وبحضور جهاز متابعة الاداء الحكومي ووزارة التجارة والصناعة بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغــيرها، على أن يوافى مدير عام البلدية بتقرير دوري بكل الإجراءات المتخذة من قبل الفريق بما في ذلك المواقع المقترحة للتخصيص تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة، ويبدأ الفريق عمله اعتبارا من تاريخ صدور القرار ولمدة ثلاثة اشهر، وعلى جميع الـــجهات والقطاعات المعنية، كـــل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم.