بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة مبارك الكبير خلال اجتماعها أمس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب الديوان الأميري توسعة موقع مركز الجواد العربي من الجهة الشرقية والجنوبية شمال منطقة صبحان الوسطى بمساحة (302.250 م2) وفقا لما يلي:



1 ـ من الجهة الشرقية بمساحة (657) م 2 + 2159.5 م2 = 2،816.5 م2).



2 ـ من الجهة الجنوبية بمساحة (22.500 م2 لتصبح المساحة الاجمالية للموقع بعد التوسعة (25،316+327،566302،250 م2)، وذلك شريطة الآتي:



1 ـ تقديم دراسة مرورية.



2 ـ الالتزام بردود واشتراطات وزارات الخدمات والهيئات والتنسيق معها قبل التنفيذ.



3 ـ تخويل الإدارة المختصة في البلدية بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحة المعتمدة حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.



وقال العازمي إن اللجنة أجلت بحث اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن تحديث بيانات شارع (8) في منطقة مبارك الكبير قطعة (1)، كما أحالت اللجنة كتاب الهيئة العامة للرياضة بشأن مشروع تنفيذ أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مقر الاتحاد الكويتي للسباحة بصباح السالم إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير.



من جانب آخر، أوصت لجنة الأحمدي خلال اجتماعها أمس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 9 أحواض فقط و5 قنوات مائية و4 وصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بين منطقتي الوفرة ومنطقة قرادان والحفيرة والفوار لحماية منطقة الخيران.



وقال العازمي إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إعادة تخصيص موقع محطة التحويل الكهرباء الرئيسية في منطقة الفحيحيل قطعة (4)، كما أبقت اللجنة على جدول أعمالها بشأن اقتراح العضو فهد العبد الجادر حول تخصيص مواقف سيارات مؤقتة في استراحة الأدعمي ولذلك لدعوة صاحب المقترح ووزارة النفط وهيئة الزراعة وإدارة تنمية المشاريع في البلدية.



وأضاف أن اللجنة حفظت طلب وزارة الصحة تخصيص مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة (1)، وذلك لوجود موافقة سابقة.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب تعديل قرار المجلس المجلس البلدي رقم (م ب ب 2012/13/187/3) بخصوص مردم ميناء عبدالله، وذلك لدعوة الهيئة العامة للبيئة.