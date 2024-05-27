بداح العنزي



استقـــبل محـــافظ العاصمة الشيخ عبدالله السالم عددا من أعضاء المجلس البلدي وهم فهد مساعد العبد الجادر ود.حسن كمال وناصر الجدعان وم.منيرة الأمير وم.إسماعيل بهبهاني.



واستعرض المحافظ مع الأعضاء عددا من المشروعات المتعلقة بالجوانب الخدمية والجمالية والصحية، وغيرها من الملفات الملحة المتعلقة بمناطق محافظة العاصمة والرؤية المستقبلية لها، إلى جانب عرض بعض المشاكل والسلبيات التي تعاني منها المناطق والحلول المناسبة لها. وأكد على ضرورة مد جسور من التعاون، والتواصل بين المحافظة والمجلس البلدي لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن محافظة العاصمة تمثل الثقل السياسي والاقتصادي على امتداد حدود الوطن، مجددا التأكيد على أن هذا الأمر يستوجب اهتماما يتناسب مع الأهمية الخاصة لمحافظة العاصمة.



وثمن في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها المجلس البلدي في تفاعله مع الجهات الحكومية ذات الصلة ومصالح المواطنين، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس البلدي على تجاوبهم وتفاعلهم، «آملا أن يحقق هذا اللقاء أهدافنا وتطلعاتنا لعاصمة أجمل».