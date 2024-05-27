

على الإنسان أن يحافظ في الطقس الحار، على ترطيب جسمه لتجنب الجفاف والإصابة بضربة شمس. «هناك اختبار بسيط ومهم بصورة خاصة لكبار السن. يتضمن هذا الاختبار قرص جلد الجانب الخلفي من اليد بخفة وتركه. فإذا بقيت طية الجلد أكثر من ثلاث ثوان، فمن المحتمل جدا أن الجسم يعاني من الجفاف، لذلك يجب إعادة النظر في نظام الماء والملح.



كما أنه من المهم التفكير في كيفية تجديد السوائل التي يفقدها الجسم خلال عملية العرق في الطقس الحار. ووفقا للأطباء، فقد لا يشرب بعض الأشخاص السوائل في الطقس الحار لتجنب التعرق، بيد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بضربة شمس»، كما أنه يجب أيضا شرب الماء دائما حتى قبل الشعور بالعطش.



ويجب على معظم الناس شرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم (بما فيها الحساء والشاي). كما على الأشخاص الذين يعملون في الطقس الحار في أماكن مكشوفة أن يشربوا 400-500 ملليلتر من السوائل كل 30-40 دقيقة.



ويقول: «يفضل شرب المياه المعدنية، لكن ليس المياه المعدنية الطبية التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن المستخدمة في علاج حالات مرضية معينة، لكن يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة جدا من الماء الذي لا يحتوي على معادن (مثل تلك التي توفرها مرشحات التناضح العكسي) إلى التسمم المائي، كما أنه يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على السكر».



المصدر: «Gazeta.Ru»