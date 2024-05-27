المسرحية عرضت عليَّ قبل عامين.. وظروف السفر والتصوير سبب عدم مشاركتي فيها

دوري في المسرحية كشف حقيقة ألاعيب المسلم وسعيدة بأنني مثّلت مع ملوك مسرح الكبار

«مو غلط» ولا عيب أن أحلّ مكان فنانة أخرى.. ومسلسل «حريم السلطان» مثال على ذلك



حوار: ياسر العيلة



ظهور النجمة إلهام الفضالة في أي عمل فني مسرحي أو تلفزيوني يمنحنا شعورا بالصدق في جميع أدوارها مهما تنوعت، لتمكنها من تجسيد الشخصيات بحرفية عالية وقدرتها على التغيير والتنويع في الأدوار، لذلك استطاعت أن تخلق لنفسها مكانة بارزة في قلوب محبيها، واحتل اسمها موقعا خاصا في عالم الفن، حيث تعتبر حاليا واحدة من أهم الفنانات بالخليج والعالم العربي.



الفضالة تخوض تجربة جديدة في مسرح الرعب مع أيقونة الرعب النجم الكبير د.عبدالعزيز المسلم من خلال مسرحية «الطابق الثاني» في ثوبها الجديد، بعدما سبق أن تعاونا قبل 13 عاما في مسرحية «الزوج يريد تغيير المدام».



«الأنباء» التقت إلهام الفضالة، وكشفت أنها تريد أن تكسر الخوف بداخلها من خلال هذه المسرحية، كما تطرقت إلى أسباب قبولها دورا سبق أن قدمته فنانة قبلها، كما كشفت عن أعمالها الجديدة المقبلة من خلال الحوار التالي:



تجربة جديدة في مسرح الكبار، وتحديدا مسرح الرعب مع النجم الكبير عبدالعزيز المسلم.. حدثينا عنها؟



٭ بالفعل مسرح الرعب تجربة جديدة، وكنت أتمنى تقديمها على الرغم من أنني شاركت النجم عبدالعزيز المسلم عام 2011 بطولة مسرحية «الزوج يريد تغيير المدام»، وأذكر وقتها قلت له «لما اشتغل معاك تكون المسرحية مو رعب»، والآن سبحان الله على قولة «النصيب يجيلك لباب بيتك»، أعود من جديد للعمل معه في مسرحية رعب، وبالمناسبة أبو عبدالله سبق أن كلمني عن «الطابق الثاني» قبل عامين، لكن نظرا لظروف سفري وقتها وأيضا انشغالي بتصوير مسلسلات لم أستطع تقديمها وقتها، وعندما زرناه أنا وشهاب في مسرحية «ساحرة الشمال» عرض علي «الطابق الثاني» في عيد الأضحى المقبل بشكل ورؤية مختلفين وفنانين جدد فوافقت.



أعلم أنك بطبعك تخافين من أشياء كثيرة، فكيف وافقت على عمل كله رعب؟



٭ «حتى أكسر الخوف اللي فيني»، فقد كانت عندي فوبيا من «القطاوة»، وبنتي أحضرت لي «قطوة» لتكسر خوفي، وهذا ما حدث بالفعل ما عدت أخاف منها، وهنا سأجرب وضعي مع الخوف في المسرحية.



وماذا عن دور زوجك الفنان شهاب جوهر «الطابق الثاني»؟



٭ على الرغم من أن مساحة دوره في العمل صغيرة نوعا ما، إلا انه يقدم «كراكتر» حلو وجديد.



فكرة انك تشاركين في عمل سبق أن قدمته زميلة لك من قبل، هل تعني لك شيئا؟



٭ لا يعني ذلك لي شيئا لأن هذا الأمر يحدث في الوسط «من عمر الدنيا» نجم يعتذر فتستعين الجهة المنتجة بنجم آخر، ولو انت متابع للأعمال الأجنبية والتركية المتعددة الأجزاء يحدث ذلك، وعلى سبيل المثال في المسلسل التركي «حريم السلطان» بعدما شاركت الفنانة مريم اوزيرلي التي جسدت شخصية «السلطانة هيام» في الأجزاء الثلاثة الأولى حلت محلها الفنانة وحيدة جودروم واستمر نجاح العمل.



أحييك على روحك الحلوة لأن هناك بعض الفنانات يتحسسن من موضوع أنهن يكن مكان فنانة أخرى في عمل فني.



٭ لا أرى ذلك غلطا أو عيبا، فهذا شغل و«رزقة» في النهاية، ومن ينتقد ذلك «فهل هو يصرف علي أو يطلع دينار من جيبه ويعطيه لي؟»، هذا في النهاية عملي، وأنا دوري كإلهام أن أقدم الشخصية برؤيتي الخاصة كوني لم أشاهد المسرحية من قبل ولم ابحث عنها حتى لا أتأثر بأداء الفنانين الذين شاركوا فيها من قبل.



وماذا عن دورك في «الطابق الثاني»؟



٭ شخصية امرأة كانت تعيش بالخارج، وتعود إلى الديرة من جديد، وتعمل على كشف ألاعيب من يكذبون على الناس في «السوشيال ميديا»، حيث أستعين بواحد «يوتيوبر» من مشاهير السوشيال ميديا (عبدالعزيز المسلم) ليقوم بتصوير احد البيوت المهجورة، وأكشف حقيقته وكذبه على المتابعين، وتحدث مواقف مضحكة حلوة، بالإضافة لكمية كبيرة من الرعب و«الخرعة».



يبدو أنك اصبحت مؤخرا عاشقة لمسرح الكبار، فالعام الماضي قدمت مسرحية «شقة لندن» مع النجم طارق العلي وهذا العام «الطابق الثاني» مع النجم عبدالعزيز المسلم؟



٭ أنا بدايتي كانت في مسرح الكبار من خلال مسرحية «عالباب يا شباب» مع النجمين داود حسين وحسن البلام، وعدد كبير آخر من مسرحيات الكبار مثل «قناص خيطان» مع الراحل الفنان عبدالحسين عبدالرضا والفنانة الكبيرة حياة الفهد، وأعمال أخرى مع النجمين عبدالعزيز المسلم وطارق العلي ومع «سكوب سنتر»، يعني تقدر تقول اني اشتغلت مع كل ملوك مسرح الكبار، ولو نظرت إلى السيرة الذاتية الخاصة بي فستجد أنني أمتلك رصيدا كبيرا ومتنوعا من مسرحيات الكبار والصغار.





لماذا لم تخوضي تجربة السينما حتى الآن؟



٭ لأنه لم يأتني عرض للمشاركة فيها، وبالفعل «ودي أخوض التجربة.. ليش لأ؟ خلني أفكر فيها»، ولماذا لا تكون التجربة من خلال فيلم مصري؟





ما جديدك من أعمال في الفترة المقبلة؟



٭ عندي عمل موسمي خارج رمضان سنبدأ تصويره قريبا جدا، والنص عجبني لأن فيه روح مسلسلات «زوارة خميس» و«وكنة الشام وكناين الشامية»، والمسلسل الجديد للكاتبة جميلة جمعة والتي سبق أن تعاونا معا من قبل من خلال «خواتي غناتي».



هل الفنان شهاب جوهر سيشاركك بطولة هذا المسلسل؟



٭ لا لن يشاركني، لأنه لا يوجد دور مناسب له، بالإضافة إلى انه سيقوم بإنتاج أكثر من عمل هذا العام، ويحتاج إلى أن يتفرغ لها كمنتج، وأيضا عندي مسلسل «سيزن» من 8 حلقات.