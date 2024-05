فازت مجموعة من طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالمركز 16 عالميا بمسابقة الروبوتات VEX في مجموعة Spirit، التي أقيمت على مستوى العالم في دالاس بالولايات المتحدة الأميركية، ليتأهلوا بذلك إلى الدور الـ16 المؤهل للنهائيات وذلك بعد ان فازوا في مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 2024، ومثلوا الكويت عالميا، وقد شهدت مسابقة هذا العام مشاركة آلاف الطلبة المتنافسين ضمن أكثر من 1800 فريق حول العالم.



تفوق والتزام استثنائي



في مجال الروبوتات



وفي بطولة العالم، تفوق طلبة AUM، وهم: أحمد رشيد، ويعقوب مراد، ومريم أبو الحسن، ومريم الرشيدي وعلي الرمزي، بين المنافسين العالميين من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكولومبيا ونيوزيلندا والفلبين والمكسيك والمملكة العربية السعودية وكندا والصين وباراغواي والمغرب وتايلند، وتنافسوا من خلال دوري مكون من تسع مباريات، وتأهلوا إلى الأدوار الإقصائية النهائية وحصدوا مكانا بين أفضل 16 فريقا ضمن المجموعة على مستوى العالم.



الجدير بالذكر أن AUM كانت الممثل العربي والخليجي الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة هذا العام، الأمر الذي يؤكد التزامها الاستثنائي في مجال الروبوتات على الساحة الدولية.



تبوؤ مراكز عالمية...



ثمرة رؤية إستراتيجية



يأتي ذلك نتيجة للجهود المستمرة والرؤية الواضحة، فلقد وسعت AUM خلال السنوات الأخيرة أنشطتها لتصل بطلبتها إلى العالمية، حيث قامت بعقد شراكات مع أهم الجامعات في عدد من الدول كأمريكا وكندا وغيرها، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: جامعة بابسون، وجامعة بركلي كاليفورنيا، وجامعة HEC كندا، كما تم افتتاح مجموعة من المراكز في AUM، والتي من شأنها خدمة الطالب من الناحية العملية، وتأهيله للمشاركة في مختلف المسابقات العالمية، وإحراز مستويات متقدمة فيها على المستوى العالمي، منها مركز الروبوتات Robotics، ومركز نادي المخترعين Inventors، ومركز الطاقة الخضراء Green Energy، ومركز العقول الاصطناعية Artificial Minds، ومركز نادي صانعي الآلات Machine Masters، ومركز نادي بناة المستقبل Builders of the Future.



تجربة تعليمية بمستوى عالمي



يأتي ذلك سعيا لتقديم تجربة تعليمية بمستوى عالمي للطلبة، ايمانا من AUM بأن الكفاءة التدريسية وعلى الرغم من أهميتها إلا أنه يجب صقلها بالتجربة العملية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والهندسة، نظرا لأهمية هذه المجالات ومدى تأثيرها في التقدم الصناعي والاقـتـصـادي، ومـواجهة التحديات والاحتياجات المتجددة والمتسارعة على مستوى العالم.



نبذة عن مسابقة



VEX Robotics



تعد مسابقة VEX Robotics منصة عالمية للروبوتات يتم تنظيمها سنويا من قبل «مؤسسة تعليم الروبوتات والمنافسة العالمية» مقرها الولايات المتحدة الأميركية. والهدف من المسابقة هو تشجيع الشباب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، وإتاحة الفرصة للطلبة لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم في مجال الروبوتات، فضلا عن بناء علاقات مع طلبة من ثقافات وخلفيات مختلفة.



مشاركة جامعات عالمية



ومن ضمن الجامعات العالمية التي شاركت في المسابقة: جامعة شمال كنتاكي Northern Kentucky University، ورابطة تعليم تكنولوجيا المدارس المشتركة في هونج كونجHong Kong Joint School Technology Education Association، ومدرسة كولورادو لمناجم الروبوتات Colorado School of Mines Robotics، وجامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا University of Shanghai for Science and Technology، وجامعة فلوريدا بوليتكنيك Florida Polytechnic University، وجامعة ساوثرن ميثوديست Southern Methodist University، وكلية تكساركانا Texarkana College وكلية بريدج فالي المجتمعية والتقنية Bridge Valley Community and Technical College.



هذا، وأثنت الجامعة على فريق AUM لقدرتهم على استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر وذكي، وابتكار نماذج روبوتات تتميز بالأداء العالي والتصميم المتقن، كما نجح الفريق في استثمار الإستراتيجيات الذكية للتنافس وتحقيق النقاط العالية في المسابقة، مما أكد على روح الفريق الابتكارية والقدرة على التحدي.



وتكمن أهمية المشاركة بمثل هذه المسابقات، في تشجيع الكوادر الوطنية الشابة والـحـث على الـمشاركة البنـاءة في التحول الرقمي ليغطي جميع مراحل تطور التكنولوجيا، وتعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في مختلف مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

www.aum.edu.kw