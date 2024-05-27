إيقاف أوجه الهدر في بعض المدارس المقفلة خلال موسم الصيف وتدابير للتوفير أثناء أوقات الصلاة في المساجد



دارين العلي



أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء، أن إجراءات إعداد مسودة إستراتيجية للترشيد مع وزارات وجهات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص تسير بوتيرة متقدمة، وبما يتناسب مع نوع الخدمة المقدمة. وقالت المصادر: من ابرز هذه الجهات وزارة التربية التي تقوم «الكهرباء» بإعداد إستراتيجية للترشيد معها مستمرة على مدار العام وليس فقط خلال موسم الذروة.



وأكدت المصادر أن الوزارة تقوم حاليا وعن طريق اللجنة الخاصة بإعداد إستراتيجية الترشيد بالتنسيق مع وزارة التربية ومناقشة السبل والإجراءات التي يمكن تنفيذها خلال الصيف لخفض استهلاك المدارس خاصة فيما يتعلق بأوجه الهدر الموجودة في بعض المدارس المقفلة أساسا خلال موسم الصيف. ولفتت إلى ان الوزارة نسقت مع وزارة الأوقاف بشأن التعامل مع ترشيد الاستهلاك أثناء أوقات الصلاة خلال موسم الذروة في عدد من التدابير التي من شأنها المساهمة في خفض الاستهلاك. وأوضحت ان هناك عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها منذ الصيف الماضي أثناء فترات الصلاة، والتي أثمرت خفضا فعليا في استهلاك تلك المساجد التي التزمت بالإجراءات.