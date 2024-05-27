عبدالكريم العبدالله



تنسّق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع وزارة الصحة لاستحداث برنامج دبلوم «التمريض المدرسي» قريبا.



وذكرت مصادر، في تصريح لـ «الأنباء»، أن اجتماعات تعقد خلال الفترة الحالية بين معهد التمريض ووزارة الصحة لوضع الخطط والسياسات لاستحداث برنامج التمريض المدرسي، مشيرة إلى أن استحداث مثل هذا البرنامج يأتي لتلبية احتياجات سوق العمل، ولتغطية مدارس وزارة التربية الحالية والجديدة.



وبينت المصادر أن وزارة الصحة ستقدم خطة باحتياجاتها من تخصص «التمريض المدرسي» من البنين والبنات، فضلا عن وضع المهام والمسؤوليات والمهارات المطلوبة، والمواد والمناهج المدرسية المطلوبة لدراستها واعتمادها في هذا التخصص.



وأفادت المصادر بأن هذا يأتي تلبية لاحتياجات سوق العمل في الحصول على مخرجات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.