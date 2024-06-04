ضمد فيورنتينا جراحه القارية بخسارته المباراة النهائية لمسابقة «كونفرنس ليغ» للعام الثاني تواليا وحرم مضيفه أتالانتا، بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، من إنهاء موسمه الرائع بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما تغلب عليه 3-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين. وفرض المهاجم الدولي أندريا بيلوتي، المعار من روما منذ يناير الماضي، نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث للضيوف (6 و45+2)، فيما الأرجنتيني نيكولاس غونساليس الهدف الثاني (19).



في المقابل، تألق النيجيري أديمولا لوكمان، نجم المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي، بـ «هاتريك» الفوز على باير ليفركوزن، في صفوف أتالانتا بتسجيله الهدف الأول (12) وصناعته الثاني للمدافع جورجو سكالفيني (32). وأنهى فيورنتينا موسمه بفوز ثمين على أتالانتا هو السابع عشر له في الدوري هذا الموسم. وعزز فيورنتينا، الذي سيخوض مسابقة «كونفرنس ليغ» الموسم المقبل، موقعه في المركز الثامن برصيد 60 نقطة، فيما مني أتالانتا بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 69 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الثالث، ونقطة واحدة أمام بولونيا مفاجأة الموسم وصاحب المركز الخامس.



فينيتسيا يعود



وأكمل فينيتسيا ثالث الدرجة الثانية عقد الفرق الصاعدة إلى الدرجة الأولى بفوزه على كريمونيزي الرابع 1-0 سجله الدنماركي كريستيان غيتكاير (24) في إياب ملحق الصعود بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. وهي المرة الأولى التي يصعد فيها فينيتسيا إلى الدرجة الأولى بعد موسم 2021-2022 عندما هبط إلى الدرجة الثانية.



ولحق فينيتسيا ببارما بطل الدرجة الثانية وكومو وصيفها.



إيطاليا تخسر سكالفيني وتستدعي غاتي



تلقى خط دفاع المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا لكرة القدم، ضربة معنوية قوية في غضون ثلاثة أيام إثر تعرض جورجو سكالفيني للإصابة بعد اعلان غياب فرانتشيسكو أتشيربي للسبب عينه، وذلك قبل استعداده للدفاع عن لقبه في النهائيات القارية التي تستضيفها ألمانيا من 14 الجاري حتى 14 يوليو المقبل. وأصيب سكالفيني في ركبته اليسرى قبل صافرة نهاية المباراة الأخيرة للموسم لفريقه أتالانتا. وعاد المدافع البالغ 20 عاما إلى غرفة تبديل الملابس وهو يعرج، في حين أكدت الفحوص الطبية المخاوف من خطورة إصابته.



وأعلن أتالانتا، أن «الفحوص التي أجريت له بعد المباراة كشفت عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى».



ويفتقد مدرب «ناتسيونالي» لوتشانو سباليتي مدافع إنتر أتشيربي (34 مباراة دولية) بسبب ألم العانة. واستدعى سباليتي 30 لاعبا للتجمع الدولي الذي انطلق الجمعة وكان من المقرر أن ينضم إليه سكالفيني.



وسيكون لدى المدرب الإيطالي 29 لاعبا متاحا، وهو استدعى مدافع يوفنتوس فيديريكو غاتي (25 عاما و3 مباريات دولية)، الذي تم وضعه «في حالة تأهب مسبق» بعد الإعلان عن إصابة أتشيربي.



وسيعلن عن القائمة النهائية من 26 لاعبا للمنتخب الإيطالي الخميس المقبل. ووقعت إيطاليا ضمن المجموعة الثانية الصعبة حيث ستواجه إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.



سانت إتيان ينضم إلى الكبار



خطف سانت إتيان، الفائز بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم 10 مرات آخرها يعود إلى عام 1981، بطاقة عودته إلى دوري الدرجة الأولى في الوقت القاتل من مباراته ومضيفه متز بفرضه التعادل 2-2 في إياب ملحق الصعود والهبوط. وحسم وصيف بطل كأس الأندية الأوروبية البطلة لعام 1976 لقاء الذهاب على أرضه 2-1 أمام الفريق الذي أنهى دوري الدرجة الأولى في المركز السادس عشر، ثم وجد نفسه الأحد متأخرا خارج الديار بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي لامين كامارا (17) والجورجي جورج ميكاوتادزه (25 من ركلة جزاء) رغم أن صاحب الأرض لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السادسة بعد طرد المهاجم السنغالي بابا أمادو ديالو.



لكن مدافعه ليو بيترو أعاده إلى اللقاء قبل نهاية الشوط الأول (35)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، فاحتكم الفريقان إلى التمديد من دون أي تغيير في النتيجة حتى الدقيقة 117 حين خطف السنغالي الآخر إبراهيما وادجي هدف التعادل والعودة إلى دوري الأضواء بعد موسمين في الدرجة الثانية. وبذلك هبط متز إلى الدرجة الثانية للمرة السابعة في غضون 25 عاما، وذلك في سيناريو لم يحصل لأي فريق بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.