القاهرة - محمد سامي



استأنف فريق الأهلي المصري تدريباته الجماعية أمس بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد انتهاء الراحة السلبية التي دامت ثمانية أيام وذلك استعدادا لمواجهة فاركو في المباراة المقررة الجمعة 14 يونيو الجاري بستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة 11 من الدوري الممتاز، ويحل الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.



من جانب آخر، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة غوزيه غوميز خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية تحضيرا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري 14 يونيو الجاري.



ومن المقرر أن يواجه الزمالك في الودية الأولى فريق النصر اليوم على ملعب حلمي زامورا، على أن تكون الودية الثانية أمام البنك الأهلي الجمعة المقبل بملعب بترو سبورت. ويحتل الزمالك المركز 12 برصيد 28 نقطة بعد خوض 17 مباراة.



إلى ذلك، توج نادي سبورتنج ببطولة كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك (27 -25) في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى، لينهي الزمالك موسم ألعاب الصالات للموسم الحالي بدون تحقيق أي لقب باستثناء بطولة أفريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات.