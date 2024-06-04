الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن نادي السد القطري تجديد تعاقده مع مدافعه الدولي بوعلام خوخي لمدة 3 مواسم قادمة تنتهي بنهاية موسم 2026-2027.



بدورها، توصلت إدارة العربي إلى قرار بعدم تمديد تعاقدها مع المحترف البرازيلي رافينيا ألكانتارا الذي انتهى تعاقده رسميا مع نهاية الموسم المنصرم.



وكانت إدارة النادي العربي تعاقدت مع ألكانتارا قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في سبتمبر 2022، لمدة موسمين، حقق خلالها لقب كأس أمير قطر في موسم 2022-2023.



وكان اللاعب غادر الدوحة دون التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن تمديد تعاقده، مع الفريق، لاسيما أن هناك اتجاها داخل إدارة العربي بإحداث ثورة تغيير داخل صفوف الفريق، بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري القطري برصيد 29 نقطة، والاكتفاء فقط بالحصول على لقب النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر «القطري- الإماراتي» في الموسم الماضي.



ويعتبر ألكانتارا، هو المحترف الثاني الذي يغادر النادي بعد انتهاء التعاقد، حيث وجهت الإدارة شكرها إلى الآيسلندي آرون غونارسون على الفترة التي قضاها مع الفريق.



هذا، وأعلن المدافع البرازيلي ليانكو فوغنوفيتش، رحيله عن الغرافة وذلك في منشور عبر حسابه في منصة «إنستغرام».