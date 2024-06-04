تردد صدى نشيد ريال مدريد، ملك أوروبا المتوج للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على حساب بوروسيا دورتموند بملعب ويمبلي في لندن، «هيا مدريد ولا شيء غير ذلك» في كل مكان بشوارع العاصمة الإسبانية، حيث احتفل الآلاف من المشجعين بعودة أبطالهم.



وردت آلاف الجماهير التي تجمعت في ساحة لا بويرتا دل سول الشهيرة وسط المدينة مرتدية القمصان البيضاء للنادي «كيف لا نحبك، كيف لا نحبك إذا كنت تواصل التتويج بطلا لأوروبا في كل مرة». واستأنفت الجماهير منذ منتصف بعد الظهر إطلاق العنان لأبواق سياراتها التي أشعلت الاحتفالات ليلا، وامتلأت مناطق الاحتفال المخصصة في العاصمة الإسبانية بالجماهير: كاتدرائية ألمودينا، مقر جماعة مدريد، البلدية وساحة سيبيل، وأخيرا ملعب سانتياغو برنابيو الذي سيصل إليه اللاعبون نهاية الأمسية. وتحدث رئيس الميرينغي فلورنتينو بيريز قبله للإشادة بـ«الموسم الرائع» الذي قدم خلاله فريقه «كل شيء» وأظهر أنه «ما زال متعطشا للألقاب». وأضاف «لهذا السبب أخبرتكم سابقا أن هذا النادي يعمل حاليا على تحقيق حلم جديد: وهو اللقب السادس عشر».



فينيسيوس.. «أفضل لاعب»



اختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور «أفضل لاعب» في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد للمرة الخامسة العشرة بالبطولة في رقم قياسي لـ«الملكي». وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا)، أن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال، حيث سجل ستة أهداف بينها واحد بمرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2-0) في النهائي على ملعب ويمبلي. كما أعلن الاتحاد القاري ان لاعب وسط ريال الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام اختير «افضل لاعب شاب» في البطولة، وذلك بموسمه الأول مع النادي الأبيض، ليحرز الدولي المميز أول لقب قاري بتغلبه على فريقه السابق في النهائي.



قال ابن العشرين «حلمت دوما المشاركة في هذه المباريات. كانت أجمل ليلة في حياتي».



خاض بيلينغهام 11 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقة، سجل فيها أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة. بلغت نسبة نجاح تمريراته 90.5% وقطع مسافة 117.5 كم.