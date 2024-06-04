القاهرة - هالة عمران



أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تصدر أي قرارات تخص زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100%؜ كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية، مشيرا إلى أن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).



وأكد المتحدث الرسمي أن التقرير المنشور حمل تفاصيل مغلوطة واستند لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق، مؤكدا أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014 و422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة. وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.