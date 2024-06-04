القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد معيط وزير المالية أن وثيقة السياسات الضريبية «2024-2030» ما زالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن.



وقال وزير المالية إن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأت عليه تعديلات كثيرة.



وأضاف أن وثيقة السياسات الضريبية «2024-2030» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تعبر عن مستهدفاتنا خلال السنوات الست المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.



وتابع الوزير: سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «2024-2030» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها بصورتها النهائية، وحريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.



إلى ذلك، أعلن م.أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية لعدد 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه وصافي 6.3 مليارات جنيه.



وقال سمير في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة إن عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 20 شركة بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مشيرا إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية ومديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة.



من جانبها، قالت د.أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة، والمقترح أن يتم الصرف في 27 يونيو المقبل، وجار استدعاء كل الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.