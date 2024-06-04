بيروت - بولين فاضل



فقط في لبنان تدور المواجهات العسكرية وتدور معها دورة الحياة مع صفر خوف… آخر التجليات جاء أمس الأول من مدينة صور عبر مشهدية قد يعتبرها غير اللبنانيين سوريالية، أما بالذهنية والسلوكية اللبنانية، فهي أكثر من عادية، وإليكم التفاصيل.



أحد ربيعي مشمس ومناسب لمشاريع البحر قصد فيه أهل الجنوب وحتى بيروت شاطئ صور الرملي، وهو واحد من أجمل الشواطئ اللبنانية الذي يبعد عن الحدود مع العدو الإسرائيلي 15 كيلومترا، افترشوا الرمل بالآلاف وملأوا المكان مرحا وصخبا، وحين عرج عليهم الطيران الحربي الإسرائيلي وخرق الأجواء بجدار الصوت على دفعتين، ارتفعت عيونهم إلى السماء، ثم أكملوا هيصات الفرح ويومهم البحري وكأن شيئا لم يمر ولم يسمع.



وللتذكير، فإن الاعتداءات الإسرائيلية تطال من حين لآخر بعض المناطق القريبة من صور، وحتى المدينة نفسها في استهدافات متعمدة لناشطين من «حزب الله» وحركة «حماس».



وقد نزح إلى صور البعض من أبناء القرى الحدودية فيما لم يغادرها أي من أهلها، وهم مع بلديتها استعدوا لملاقاة الصيف بإقامة الخيم التي هي مطاعم شعبية تشتهر بالأطباق البحرية الطازجة. ويمكن لسكان المدينة مشاهدة القصف الإسرائيلي على قرى الحدود وسماع دويه بقوة، لكن الأكيد أن العيون كما الآذان تآلفت، فيما النفوس متحررة في الأصل من الخوف.



وإذا كان الجنوبيون قد تأقلموا مع آلة القتل الإسرائيلية وصارت الغارات من صميم يومياتهم، فإن ما يستحق الإشارة هو أن المئات من اللبنانيين قصدوا يوم الأحد شاطئ صور من العاصمة بيروت ومن مناطق بعيدة عن الجنوب وإجتازوا مسافة 70 كيلومترا، وأكثر كرمى للهواء الجنوبي وشاطئ صور الذهبي غير مبالين بغارة من هنا وجدار صوت من هناك.



في الجنوب، لطالما ردد أهله مع جوليا بطرس «منرفض نحنا نموت قولولن رح نبقى»، هكذا هم أهل الجنوب وأهل كل لبنان، معادلتهم ثابتة وهي مقاومة الحرب على أشكالها بإرادة الحياة.